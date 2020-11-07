500 polisle dev narkotik operasyonu - Son Dakika

500 polisle dev narkotik operasyonu

Kapılar koç başıyla kırılıp yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi

BURSA - Bursa'da narkotik ekipleri yaptıkları operasyonla kapıları koç başıyla kırarak yarım kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Narkotik operasyonlarına hız kesmeden devam eden Bursa polisi 500 polisin katıldığı dev operasyona imza attı. Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Yıldırım ilçesi Gökdere meydanına operasyon yaptı. Operasyonlara özel eğitimli narkotik köpekleri de katıldı. Daha önceden belirlenen adreslere koç başıyla kapıları kırarak giren ekipler yaptıkları aramalarda 300 Gram metamfetamin, 120 gram sentetik kannabinoid, 90 gram esrar, bir miktar ecstasy tablet, yeşil reçeteye tabi bir miktar sentetik ecza tablet, 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 26 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 20 adet kartuş ele geçirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan N.Y, O.K, E.I, S.U, Y.Y, M.Ç, D.B, B.T, C.K, ve M.E.K, isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.