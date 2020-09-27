Son dakika haber... Bursa'da orman yangını (2) - Son Dakika

ZEYTİNLİK ALANA SIÇRAYAN YANGIN KONTROL ALTINDA

Bursa'nın Mudanya ilçesi Işıklı Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, 2 farklı zeytinlik araziye sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazözle birlikte 1 yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ayrıca, kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar traktörleriyle ekiplere su taşıdı. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Öte yandan yangının çıktığı ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.

Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA,