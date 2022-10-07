Tarihi camilerden musluk ve kablo çalan iki şüpheliden biri tutuklandı

Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerden Ö.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği zanlılar Ö.Y. (22) ve M.K'yi (31) operasyonla gözaltına aldı.

Mollafenari Mahallesi'nde bulunan Mollafenari Camisi ve Tahtakale Mahallesi'ndeki Hacı Sevinç Camisi'nin şadırvanlarındaki çeşme muslukları ve elektrik kabloları çalındı.

Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde tarihi camilerin avlularından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

ÖZEL) Hırsızlar önce dua etti, sonra caminin musluklarını böyle çaldı

Kaynak: AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

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