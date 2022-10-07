Tarihi camilerden musluk ve kablo çalan iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Tarihi camilerden musluk ve kablo çalan iki şüpheliden biri tutuklandı

07.10.2022 10:04

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tarihi camilerin avlularından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tarihi camilerin avlularından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mollafenari Mahallesi'nde bulunan Mollafenari Camisi ve Tahtakale Mahallesi'ndeki Hacı Sevinç Camisi'nin şadırvanlarındaki çeşme muslukları ve elektrik kabloları çalındı.

Görevlilerin ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği zanlılar Ö.Y. (22) ve M.K'yi (31) operasyonla gözaltına aldı.

Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerden Ö.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamera kayıtlarında, zanlılardan birinin cami haziresindeki mezarların yanında dolaştığı, dua eder gibi elini yüzüne götürdüğü görülüyor.

YORUMLAR
500
ÖZEL) Hırsızlar önce dua etti, sonra caminin musluklarını böyle çaldı ÖZEL) Hırsızlar önce dua etti, sonra caminin musluklarını böyle çaldı Bursa'da dışardan kilitli iş yerinde 1 kişi ölü bulundu Bursa'da dışardan kilitli iş yerinde 1 kişi ölü bulundu
Kaynak: AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi camilerden musluk ve kablo çalan iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tarihi camilerden musluk ve kablo çalan iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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