Evler kül oldu, sokaklar kan gölü! Ölü sayısının 100'e çıktığı ülkede acil durum çağrısı

Hamdı:

Ne zamanki İnsan Hakları Ulusal Komisyonu (CNDH), silahsızlanın diye demeç veriyorsa bilinsinki Fransa ve tüm Hırıstiyanlar ülkedeki tüm azınlıkları silahlandırıyordur. Zaten baştaki Darbeci Generalde Fransız uşağıdır. Fransızlar ülkeden defolup gidene kadar, özgür Çad sömürülmeyene kadar her türlü desteğimiz Çad ve diğer Sömürge ülkelerledir. Türkiye sömürge ülkelere her türlü desteği vermelidir.