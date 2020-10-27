Son dakika haberleri... Kimi yangını söndürmek için kimi de görüntü alabilmek için seferber oldu - Son Dakika

Kimi yangını söndürmek için kimi de görüntü alabilmek için seferber oldu

Vatandaşlar itfaiye gelinceye kadar yangın tüpleri ve hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı

ANTALYA - Antalya'nın en işlek yaya caddesindeki bir işyerine ait depoda çıkan yangın büyük korku yaşattı. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangını kimi vatandaş cep telefonuyla sosyal medyadan yayınlamak için yarıştı, kimisi de muhabirliğe soyunarak yangını cep telefonu kameralarına anlattı.

Muratpaşa ilçesine bağlı kentin en işlek yaya caddelerinden Güllük Caddesi üzerindeki bir işyerine ait depoda saat 17.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı. Dumanları görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada içerisinde koltuk ve ahşap masaların bulunduğu depoyu alevler sardı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar itfaiye gelinceye kadar yangın tüpleri ve hortumlarla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında alevlere müdahale edenlerden bir kişi dumandan etkilendi. Bu sırada çevrede toplanan kalabalıktan bazı vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak yangını çekme yarışına girdi. Bazıları çektikleri görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınlarken, bazıları da muhabirliğe soyunup olayı anlattı.

Yangını görenlerden Aylin Bulut, "Buraya geldiğimizde yandığını gördük. Büyük ihtimalle kablolar yandı. Aniden gelişti. İtfaiyeyi aradık. İtfaiyeden önce gazeteciler geldi. Vatandaşlar elinden geldiği kadar sularla hortumlarla söndürmeye çalıştılar başarılı olamadılar" dedi.