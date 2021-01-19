Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler kameraya yakalandı - Son Dakika

Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler kameraya yakalandı

19.01.2021 17:02

- Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler kameraya yakalandı 15 günde 150 bin TL değerindeki 25 ton fuel oil çalan 4 işçi, JASAT'dan kaçamadı Denizli'de son 15 günde çimento fabrikasından yaklaşık 150 bin TL değerindeki 25 ton fuel oil çalan 4 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma...

- Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler kameraya yakalandı

15 günde 150 bin TL değerindeki 25 ton fuel oil çalan 4 işçi, JASAT'dan kaçamadı

DENİZLİ - Denizli'de son 15 günde çimento fabrikasından yaklaşık 150 bin TL değerindeki 25 ton fuel oil çalan 4 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin işletmede yakıt tankının bakımı bölümünde çalıştığı öğrenilirken, yakıtların çalınma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'nin Çal ilçesinde faaliyet gösteren Denizli Çimento işletmede son 15 gün içerisinde farklı günlerde yaklaşık değeri 150 bin TL olan 25 ton fuel oil yakıtı çalındı. İhbar üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT ve Çal ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler işletme yerine giderek detaylı incelemeler ve araştırmalarda bulunup güvenlik kamere görüntülerini izledi. Yapılan inceleme sonucunda işletmede yakıt tankı bakımı bölümünde çalışan işçiler olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 29 yaşındaki M.G., 6 suç kaydı bulunan 52 yaşındaki M.D., 1 suç kaydı bulunan 45 yaşındaki H.Y. ve 33 yaşındaki S.Ö. isimli şahıslar operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler kameraya yakalandı
Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler kameraya yakalandı
Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler kameraya yakalandı
Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler kameraya yakalandı

Türk Lirası, Fuel Oil, Denizli, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler kameraya yakalandı - Son Dakika


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