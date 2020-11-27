Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

27.11.2020 20:35

Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı Camide hırsızlık kameralara yansıdı Burdur'da camiden yardım paralarını çalan hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

Camide hırsızlık kameralara yansıdı

BURDUR - Burdur'da camiden yardım paralarını çalan hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık yapan zanlının camiye girmesi ve yaradım paralarını almak için etrafı didik dik etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şirinevler Mahallesi'nde 9 Kasım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ç. hırsızlık yapmak için Şirinevler Camii'ne girdi. Hırsızlık zanlısı Erol Ç., yardım paralarını almak için bulunduğu odanın anahtarını aramaya başladı. Kitap raflarına ve halının altına baktıktan sonra anahtarı bulamayan Erol Ç., bu sefer de camiye ait başka anahtarlarla kapıyı zorlamaya başladı. Uzun uğraşın sonunda anahtarı bulan Erol Ç., kapıyı açarak içeride bulunan 700 TL değerindeki bozuk paralarla, 300 TL değerindeki kağıt parayı cebine atarak olay yerinden uzaklaştı. Durumdan şüphelenen cami görevlisinin güvenlik kameralarını incelemesi üzerine olay polise haber verildi. Polis ekipleri kısa sürede Erol Ç.'yi kıskıvrak yakaladı.

Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

Şirinevler, Hırsızlık, Burdur, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Son Dakika: Yeni koronavirüs genelgesi! Derneklerin ve STK'ların her türlü etkinlikleri 3 ay süreyle yasaklandı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı
Sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 177 kişi vefat etti, 29 bin 845 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 177 kişi vefat etti, 29 bin 845 yeni vaka tespit edildi         
19:40
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor         
19:27
Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı         
18:46
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek         
14:40
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 20:57:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei