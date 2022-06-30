Son dakika haber | Çanakkale'de 350 bin liralık kablo hırsızlığına 7 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber | Çanakkale'de 350 bin liralık kablo hırsızlığına 7 gözaltı

30.06.2022 15:18
Son dakika haber | Çanakkale'de 350 bin liralık kablo hırsızlığına 7 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Merkez, Bayramiç ve Lapseki ilçelerinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı suçu kapsamında, kamuyu zarara uğratarak vatandaşların haberleşme özgürlüğünü kısıtlayan şüphelileri takibe aldı. Önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Son iki aydaki faili meçhul haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayları aydınlatılırken, değeri yaklaşık 350 bin TL olan enerji nakil kablosu ve hat yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Çanakkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çanakkale'de 350 bin liralık kablo hırsızlığına 7 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Çanakkale'de 350 bin liralık kablo hırsızlığına 7 gözaltı - Son Dakika
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