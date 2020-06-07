Son dakika haber! Çatı bir anda alevlere teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Çatı bir anda alevlere teslim oldu

Bir son dakika haberine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde bir binanın çatısının alevlere teslim olduğu yangın maddi hasarla atlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir binanın çatısının alevlere teslim olduğu yangın maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi Şehit Mahmut Güler Caddesi'nde gün ağarmaya başladığı saatlerde alt katında ekmek fırını olan 3 katlı binanın çatısı alev aldı. Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına uykuda yakalanan mahalle sakinleri, korku dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Niksar Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemede yangının ekmek fırınının bacasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. - TOKAT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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