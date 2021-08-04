Son dakika... Çekya'daki tren kazasında can kaybı 3'e yükseldi - Son Dakika

Çekya'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin 3'e yaralıların sayısı ise 58'e yükseldi. Yaralıların 7'sinin durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Çekya'da Münih-Prag seferini yapan yolcu treni ülkenin batısındaki Milavce kasabası yakınlarında banliyö treniyle çarpışmıştı. Domazlice-Blizejov istasyonları arasında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, yaralıların sayısı ise 58'e yükseldi. Yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirilirken, kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Çekya polisi hayatını kaybedenlerin 2'sinin makinist ve 1'inin ise yolcu olduğu açıklandı.

Kaza insan hatası kaynaklı

Çekya Ulaştırma Bakanı Karel Havliczek yaptığı açıklamada, kazanın makinistlerinden birinin Radonice geçidinde dur sinyalini ihlal etmesi üzerine meydana geldiğini ifade ederek, "Tüm ekipmanlar çalışıyordu ama bir insan hatasını tam olarak engelleyemezsiniz" dedi.

Münih-Prag seferini yapan yolcu treninde çok sayıda Alman yolcu olduğu ve bazı yaralıların Almanya'daki hastanelere gönderildiği bildirildi.

(Özgür Öztürk/İHA)