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Son dakika haber! Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, AİHM'in Türkiye'ye yönelik kararlarını değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika haber! Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, AİHM'in Türkiye'ye yönelik kararlarını değerlendirdi

03.12.2021 14:42
Son dakika haber! Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, AİHM'in Türkiye'ye yönelik kararlarını değerlendirdi

Son dakika gelişmesine göre Cem Vakfı Genel Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanı İzzettin Doğan, Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına uymasını beklediklerini söyledi.

Cem Vakfı Genel Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanı İzzettin Doğan, Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına uymasını beklediklerini söyledi.

Doğan, Şişli'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin toplantısını değerlendirdi.

Türkiye'nin AİHM kararlarına uymasını beklediklerini dile getiren Doğan, "Türkiye AİHM'in kararlarına direniyor. Özellikle de Alevilerin hakları söz konusu olduğu zaman. Bu artık kabul edilebilecek bir olay değildir." dedi.

Alevilerin geçmişten bugüne bazı talepleri olduğunu, bunların karşılanması için son 30-35 yılda birçok siyasi parti ve liderleriyle bir araya geldiklerini anlatan Doğan, Alevilerin devlet bütçesinden pay alamadığını aktardı.

Alevilik İslam anlayışının dünyanın her yerinde uluslararası anlam kazandığını dile getiren Doğan, Batı'nın İslam'ı "insan başı kesen din" şeklinde göstermesinin yanlış olduğunu, bu durumun İslam'a yapılacak en büyük haksızlık olduğunu vurguladı. İzzettin Doğan, Aleviliğin, "Herkesin kendi kafasına göre Alevilik tanımı yapması" gibi bir tehditle karşı karşıya olduğuna işaret etti.

İzzettin Doğan, bir katılımcının "AİHM kararlarının uygulanmaması halinde dava açacak mıyız?" sorusuna, "Bu yolu göstermek istemiyorum ama evet" yanıtını verdi. Doğan, "Mahkeme karar verdiyse o kararı uygula. Adaletin, barışın gereği bu. İnsanların barış içinde birbirlerine saygı göstermeye devam etmesinin yolu bu." diye konuştu.

Cem Vakfı Maltepe Şube Başkanı Yılmaz Okatan'ın Maltepe Belediyesince ilçedeki cemevinin kapatıldığını hatırlatması üzerine Doğan, "Oradaki belediye başkanı haddini aşan tasarruflarda bulunuyor. Bu yanlış, bunu beklemiyordum kendisinden ama bunun hesabını da verecektir. Doğru yola girmezse orada büyük bir kitleyi karşısına almayı göze almaması gerekir eğer siyasetçiyse. Ama alırsa o zaman sonuçlarına katlanır." değerlendirmesini yaptı.

Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı (EMAV) Başkanı Gürcan Kaftan, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz da toplantıda konuşma yaptı.

İzzettin Doğan, Cem Vakfı, Türkiye, Aihm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, AİHM'in Türkiye'ye yönelik kararlarını değerlendirdi - Son Dakika


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