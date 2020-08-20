Son dakika haber... Dalaman TİGEM'de limon dalında 3 liradan ihaleye çıkacak - Son Dakika

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 20 parsel arazisinde yetiştirilen 2 ton 600 kilogram İnterdonato cinsi limon, açık artırma usulüyle dalında kilogramı 3 liradan satışa çıkarılacak.

Dalaman Tarım İşletmesinde açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek ihale 3 Eylül'de saat 14: 00'de yapılacak. Açık arttırmada verilen fiyatlar TİGEM'de yapılacak değerlendirmenin ardından kesinlik kazanacak.

İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihalenin ikincisi ise 10 Eylül'de tekrarlanacak.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, yaptığı açıklamada, üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon dileyerek, "Bu yıl limondaki fiyat 3 lira gibi iyi bir rakammış gibi görünse de rekolte düşük olduğundan üreticinin eline geçecek olan geçtiğimiz yılın rakamları olacak." dedi.

Dalaman Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Tevfik Tayfun Tuncay da limonun bu yıl 3,5 liraya kadar alıcı bulduğuna dikkati çekerek, "İlerleyen süreçte 4 lirayı da bulabileceği düşünülüyor. TİGEM'deki ihale piyasadaki yaklaşık fiyatı belirliyor. Sezonun tüm bölgedeki üreticilerimize hayırlı ve bol kazançlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.