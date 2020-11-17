Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşları yaptığı anonslarla ikaz etti.

Aynı zamanda doktor olan Şevkan, son günlerde ilçede ve bağlı mahallelerde salgının artış göstermesi üzerine halka virüse karşı kendilerini koruma konusunda çağrıda bulundu, belediye hoparlörlerinden ve zabıta araçlarından anons yapmaya başladı.

Vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunan Şevkan, anonsta şunları söyledi:

"Beni başkanınız olarak değil hekim bir kardeşiniz olarak dinleyin lütfen. Salgın baştan beri söylediğimiz tehlikeli ve korkutucu boyutlara hızla gelmektedir. Daha da korkutucu sonuçlar yaşamamak için lütfen bizi can kulağıyla dinleyin. Hastalık tüm dünyada olduğu gibi ilçemizde hızla yayılmaktadır. Hastanelerimiz doludur. Lütfen maskesiz evden dışarı çıkmayın. Komşu gezmelerinde lütfen maskesiz, aynı oda ve evde bulunmayın. Maske çok önemli."

Daha sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şevkan, koronavirüsten korunmanın kendi ellerinde olduğunu ifade etti.

Belirtilen kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Şevkan, "Halkımızı bu belanın içinden kurtarmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızı uyarmak için sürekli anons yapıyorum. Benim bu taşıdığım kaygıyı vatandaş taşısa evinden çıkmazdı." diye konuştu.