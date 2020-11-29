Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın - Son Dakika

Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın

29.11.2020 11:22
Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda Yücel ailesine mensup 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda Yücel ailesine mensup 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Çocuklarını ve kayınvalidelerini kaybetmenin acısını yaşayan Emine Yücel ile Nilay Yücel, yetkililerden son bir ricaları olduğunu, Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanın çocuk parkı yapılmasını istediklerini söyledi. İsteğini sosyal medyadan duyuran Emine Yücel, "Rıza Bey Apartmanı çocuklara park olmalı. Rıza Bey Parkı olsun" ifadelerini kullandı. Nilay Yücel ise, "Burada çocukların sesini duymak istiyoruz. Burası lütfen park olsun" dedi.

Seferihisar açıklarında meydana gele 6.6 büyüklüğündeki depremde, yıkılan Rızabey Apartmanı'nda Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Arife Yücel ve 4 torununun depremden 3 gün sonra cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 kişi, memleketleri Çorum'da toprağa verildi.

Diren ve Feda kardeşlerin annesi Emine Yücel, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 kızı ve 2 yeğeni ve kayınvalidesini kaybetmenin acısının çok büyük olduğunu belirtti. Emine Yücel paylaşımında, Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanın çocuk parkı yapılması çağrısında bulundu. Yücel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:  "Bir deprem yavrularımı, umutlarımı, her şeyi benden alıp gitti. Fedam, Diren'im ve birçok yavrumuz Rıza Bey Apartmanı'nda yüreğimizi yaktı, şimdi oraya binalar yapılacakmış, dayanamıyorum orada binalar görmeye. Orası çocuklara park olmalı. Rıza Bey Parkı olsun, orada çocuk sesleri olsun."2 ANNE DE AYNI ŞEYİ İSTEDİEmine Yücel'in bu paylaşımı, birçok kullanıcının desteğini topladı. Paylaşımın ardından Lena ve Vera kardeşlerin annesi Nilay Yücel de, çağrıyı yineledi. 2 kızı ve 2 yeğeni ile kayınvalidesini kaybeden Nilay Yücel de sevdiklerine mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu yere çocuk parkı yapılmasını istedi.'BURADA ÇOCUK SESLERİ DUYULSUN, LÜTFEN PARK OLSUN'Depremin kapanması zor yaralar bıraktığını belirten Nilay Yücel, "Rızabey Apartmanı'nda iki kızımı, iki yeğenimi ve annemi kaybettik. Deprem hepimizde kapanması zor yaralar bıraktı. Deprem anından itibaren yanımızda olan devlet büyüklerimizden son bir ricamız var. Burada Rızabey Apartmanı'nda çocukların sesini duymak istiyoruz. Burası lütfen park olsun" dedi.'DEPREMDE ÖLENLERİN 3'TE 1'İ BURADA'Arife Yücel'in halasının kızı olduğunu belirten Tayfun Yücel, annelerin çalışması nedeniyle çocuklara babannelerinin baktığını söyleyerek, acılarının çok taze olduğunu dile getirdi. Tayfun Yücel, "Ben deprem sırasında Alsancak'taki dükkandaydım. Deprem olunca buraya yürüyerek geldim, enkazla karşılaştım. 4 torun ve 1 babaanne olmak üzere 5 yakınımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Buranın park olmasını istiyoruz. Ülke olarak böyle şeyleri çabuk unutuyoruz. Üzerinden birkaç hafta geçince unutulmaya yüz tutuyor. Depremde toplam 117 kişi öldü, 37'si bu apartmanda. Yani 3'de biri bu apartmanda olduğu için sadece benim akrabalarım açısından değil, diğer canların da burada anılması için bir park ve depremzedeleri temsil edecek bir anıt yapılmasını talep ediyoruz. Tüm apartman sakinleri böyle istiyor" diye konuştu.'TARİF EDİLEMEYECEK ACI BIRAKTI BİZDE 'Bu apartmandaki dairenin Hüseyin Yücel'e ait olduğunu anlatan Yücel, şöyle devam etti: "Büyük oğlu da Emrah Apartmanı'nın karşısında oturuyordu. Ablam torunlara bakarken Diren daha küçük olduğu için genelde bu eve geliyordu. 2013'de alınmıştı bu ev. Anısı çok. Torunlar dedelerini hiç görmedi. Bana 'dede' derlerdi. Birbirimizi çok severdik. Tarif edilemeyecek acı bıraktı bizde. Allah kimseye göstermesin.'

Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın
Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın
Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın
Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın
Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın
Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın
Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın
Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın
Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın
Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın
Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın
Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın
Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın
Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın
Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın

Seferihisar, Deprem, Arife, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Depremde 4 evlat acısı yaşayan 2 anne: Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı yapılsın - Son Dakika


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