Son dakika haber... Devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika

112 Acil Sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada otomobilde bulunan Merve Şeker ile Rümeysa ve Yusuf Çelik yaralandı.

Adıyaman 'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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