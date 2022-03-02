Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı KATSO üyeleriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı KATSO üyeleriyle bir araya geldi Açıklaması

02.03.2022 18:56
Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı KATSO üyeleriyle bir araya geldi Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bir an önce sonlanmasını umduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bir an önce sonlanmasını umduklarını ifade etti.

Kaymakcı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) üyeleriyle Cem Sultan Bedesteni'nde düzenlenen çalışma programında bir araya geldi.

Avrupa Birliğiyle ticari faaliyetler hakkında bilgi veren Kaymakcı, Rusya-Ukrayna savaşına da değindi.

Bazı çevrelerin Rusya'nın saldırısından sonra yeni bir dünya düzeni oluşacağından bahsettiğini, kimilerinin Soğuk Savaş'ın yeniden başlayacağından, Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinde olunduğundan söz ettiğini anlatan Kaymakcı, "Umarız 3. Dünya Savaşı olmaz. Umarız Rusya'nın reddettiğimiz bu saldırısı bir an önce sonlanır ve Ukrayna'nın birliği ve toprak bütünlüğü korunur." diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli pazarının Avrupa Birliği olduğuna işaret eden Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Avrupa ekonomisiyle ticaret sistemi ile son derece entegre olmuş bir ülkeyiz. Ticaretimizin yarısı Avrupa Birliği ülkeleriyle. Avrupa Birliği bizim için en güvenli pazar. Gümrük Birliği'ne girdiğimiz 1996'dan bu yana 2,3 trilyon avroluk bir ticaret hacmi yakaladık. Ticaret hacmimizi de 5'e katladık. Bizim için en istikrarlı, en sağlam, en büyük pazar Avrupa Birliği pazarı. Sanayi ve bazı işlenmiş tarım ürünlerimiz vergisiz bazı Avrupa Birliği ülkelerine gidebiliyor. Müzakerelerle daha kapsamlı bir Gümrük Birliği hepimizin ticari, ekonomik yatırım çalışmalarına katkıda bulunacaktır."

Kaymakcı, Kastamonu programı kapsamında Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı makamında ziyaret etti.

Kastamonu Teknokent Kuluçka Merkezini ziyaret eden Faruk Kaymakcı, merkez hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakcı, AB projeleri hakkında bilgiler verdi.

YORUMLAR
500
AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak

Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı KATSO üyeleriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Okullarda yeni düzenleme! İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak
18:36 Savaş bittiğinde Putin ne yapacak? İlk işi o ismi başa getirmek
18:34 Zehra Güneş tarz değişikliğine gitti! Yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü
18:29 Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapıyor! Maskeler tarih mi oluyor?
17:53 Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kadının dikkati küçük kızın kaçırılmasını engelledi
17:50 Enes Ünal'ın golleri sayılmadı! La Liga yönetimi, milli futbolcumuzun başarısını görmezden geldi
17:42 Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için CHP ve İYİ Parti "evet" oyu kullanmıştı! AK Partili Cahit Özkan'dan konuyla ilgili açıklama geldi
17:31 Ukrayna bir şartla Rus askerlerini serbest bırakacak! Annelerinin gelip alması gerek
17:23 Ukrayna Milli Takım Kaptanı Rus futbolculara küfürler yağdırdı: Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza!
17:07 Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed faiz artırımı için mart ayını işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 19:03:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı KATSO üyeleriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement