Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı KATSO üyeleriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bir an önce sonlanmasını umduklarını ifade etti.

Kaymakcı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) üyeleriyle Cem Sultan Bedesteni'nde düzenlenen çalışma programında bir araya geldi.

Avrupa Birliğiyle ticari faaliyetler hakkında bilgi veren Kaymakcı, Rusya-Ukrayna savaşına da değindi.

Bazı çevrelerin Rusya'nın saldırısından sonra yeni bir dünya düzeni oluşacağından bahsettiğini, kimilerinin Soğuk Savaş'ın yeniden başlayacağından, Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinde olunduğundan söz ettiğini anlatan Kaymakcı, "Umarız 3. Dünya Savaşı olmaz. Umarız Rusya'nın reddettiğimiz bu saldırısı bir an önce sonlanır ve Ukrayna'nın birliği ve toprak bütünlüğü korunur." diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli pazarının Avrupa Birliği olduğuna işaret eden Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Avrupa ekonomisiyle ticaret sistemi ile son derece entegre olmuş bir ülkeyiz. Ticaretimizin yarısı Avrupa Birliği ülkeleriyle. Avrupa Birliği bizim için en güvenli pazar. Gümrük Birliği'ne girdiğimiz 1996'dan bu yana 2,3 trilyon avroluk bir ticaret hacmi yakaladık. Ticaret hacmimizi de 5'e katladık. Bizim için en istikrarlı, en sağlam, en büyük pazar Avrupa Birliği pazarı. Sanayi ve bazı işlenmiş tarım ürünlerimiz vergisiz bazı Avrupa Birliği ülkelerine gidebiliyor. Müzakerelerle daha kapsamlı bir Gümrük Birliği hepimizin ticari, ekonomik yatırım çalışmalarına katkıda bulunacaktır."

Kaymakcı, Kastamonu programı kapsamında Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı makamında ziyaret etti.

Kastamonu Teknokent Kuluçka Merkezini ziyaret eden Faruk Kaymakcı, merkez hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakcı, AB projeleri hakkında bilgiler verdi.