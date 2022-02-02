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Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesine tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesine tepki gösterdi Açıklaması

02.02.2022 15:40
Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesine tepki gösterdi Açıklaması

Son dakika habere göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri tehlikeli biçimde geri itmesine ilişkin Türkiye'nin uluslararası toplumu defalarca uyardığını hatırlatarak, Yunanistan'ın bir an önce bu yasa dışı faaliyete son vermesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri tehlikeli biçimde geri itmesine ilişkin Türkiye'nin uluslararası toplumu defalarca uyardığını hatırlatarak, Yunanistan'ın bir an önce bu yasa dışı faaliyete son vermesi gerektiğini vurguladı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 düzensiz göçmene ilişkin bir haberi Twitter hesabından paylaşan Kıran, şunları kaydetti:

"Türkiye, Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin tehlikeli biçimde mültecileri geri itmesine ilişkin uluslararası toplumu defalarca uyardı. Bu geri itme faaliyetleri özellikle havanın çok soğuk olduğu zamanlarda trajik sonuçlar doğuruyor. Yunanistan, bir an önce bu yasa dışı faaliyetlerine son vermelidir."

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Yavuz Selim Kıran, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesine tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesine tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika
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