Son dakika haber... Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber... Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

04.05.2022 16:18
Son dakika haber... Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Diyarbakır'da bir otomobile düzenlenen, aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bir otomobile düzenlenen, aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde 5 kişilik ailenin bulunduğu araca gece düzenlenen, anne G.D. ve kızı N.D'nin yaşamını yitirdiği baba A.D. ile oğlu M.D. (6), kızı S.D'nin (14) yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anne ve kızının cenazesi toprağa verildi.

Saldırıda hayatını kaybeden anne G.D. ve kızı N.D'nin cenazesi otopsinin ardından aileye teslim edildi. Anne ve kızı Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.

Bayram ziyaretinden dönüyorlarmış

Ailenin G.D'nin Buyuransu Mahallesi'nde yaşayan babasına bayram ziyaretine gittiği, dönüş yolunda silahlı saldırının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Saldırıda yaralanan baba A.D, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. S.D'nin aynı hastanede, M.D'nin de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

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Diyarbakır, Bayram, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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