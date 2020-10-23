Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafik denetimi yapan ekipler, durdurdukları araçlarda bulunan çocuklara trafik kurallarını hatırlattı, kitap hediye etti.

Silvan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Büro Amirliği ekipleri, yüz yüze eğitimin başlamasıyla çocuklarda trafik konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla kara yolunda denetim yaptı.

Araçları durduran ekipler, aileleriyle yolculuk yapan çocuklara trafik kurallarını anlattı, trafik ile ilgili soru sordu, kitap hediye etti.

Polis ekipleriyle uygulamaya katılan Silvan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik'in öncülüğünde yürütülen "Silvan geleceğine sahip çık" projesinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Proje ile öğrenciler arasında trafik bilincini artırmayı amaçladıklarını dile getiren Çelik, projenin diğer noktalarda da devam ettiğini aktardı.