Son dakika haber! Domaniç'te korona gölgesinde düğün - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sosyal mesafeli, oyunsuz ilk düğün yapıldı.



Domaniç'te memur olarak çalışan Halil Öztürk kızı Gül Aybüke Öztürk'ü, Mithat Duman'ın oğlu Hasan Duman ile evlendirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında düğün töreni sosyal mesafe, maske kurallarına uyarak oyunsuz ve halaysız bir şekilde gerçekleştirildi.



Halil Öztürk ve eşi Ayten Öztürk, "Herkes gibi bizde pandemiye ayak uydurmak zorunda kaldık. Bir taraftan da kolaylıkta oldu. Eski geleneklerimizden uzak sosyal mesafeli bir düğün oluyor. Aslında çok hayallerimiz vardı ama olmadı ne yapalım" dedi.



Gelin Gül Aybüke ise, " Gönül isterdi ki daha eğlenceli bir düğün olsun ama olmadı. Napalım sağlık olsun" diye derken damat Hasan Duman ise, "Arkadaşlarımızla güzel bir düğün yapmak isterdik ama şartlar müsaade etmedi" dedi. - KÜTAHYA