Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, 184 ülkenin Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na katıldığını duyurdu.

Örgütün İsviçre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan direktör "COVAX, potansiyel Covid-19 aşılarını güvenli, etkili ve eşit şekilde dünya çapında paylaşmanın en etkili yolunu temsil ediyor" dedi.

Pek çok ülke liderinin virüsün yayılmasını yavaşlatmak, sağlık çalışanlarını ve sağlık sistemlerini korumak amacıyla aldığı önlemlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Ghebreyesus, vaka sayısı arttıkça hastane ve yoğun bakım servislerinde yatak ihtiyacının da arttığını dile getirdi.

Covid-19 salgınının "endişe verici bir aşamada" olduğunu belirten direktör, Kuzey yarımkürede kışın gelmesi ile vaka sayılarında keskin bir artış olduğuna dikkat çekti.

Önümüzdeki birkaç ayın özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da zor geçeceği konusunda uyarıda bulunan Genel Direktör, "Bu nedenle tüm hükümetler bulaş zincirlerini kırmalı ve hem hayatları hem de geçim kaynaklarını kurtarmaya yardımcı olan temellere odaklanmalı" dedi.

(İHA)