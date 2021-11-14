Son dakika haber! "Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu - Son Dakika

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp ekiplerce vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 18 ayrı suçtan 30 ayrı sabıkasının olduğu öğrenilen ve aranma kararı bulunan L.Y'nin (40) Cumhuriyet Mahallesi Dikilitaş mevkisinde bir bağ evinde saklandığını belirledi.

Bağ evine düzenlenen operasyonda, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak ormanlık alanda elinde silah olduğu tahmin edilen bir cisimle kaçan L.Y'ye ekiplerce ateş edildi.

Yaralanan L.Y. olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.