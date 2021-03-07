Çıkan yangında kimyasal atık yüklü tırın dorsesi hasar gördü - Son Dakika

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Yeşil Mahallesi'nde park halindeki 41 SN 713 plakalı kimyasal atık yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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