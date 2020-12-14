Son dakika haber... Edremit sahilinde iş yerlerinin bulunduğu binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber... Edremit sahilinde iş yerlerinin bulunduğu binada çıkan yangın söndürüldü

14.12.2020 20:09
Son dakika haber... Edremit sahilinde iş yerlerinin bulunduğu binada çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahilde iş yerlerinin bulunduğu binada çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahilde iş yerlerinin bulunduğu binada çıkan yangın söndürüldü.

Altınoluk Mahallesi Çayağzı Caddesi'nde iki kafe ve bir ofisin yer aldığı binada nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Büyük bölümü ahşap olan binada hasara yol açan yangının, elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Altınoluk, Balıkesir, Edremit, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Edremit sahilinde iş yerlerinin bulunduğu binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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