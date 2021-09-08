Eğirdir Gölü'nde 40 santim altında sazan balığı avlamak yasak - Son Dakika

Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü'nde yasal boyu 40 santim altında avlanan sazan balığının avlanması, nakledilmesi ve pazarlanmasının yasak olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, "Son zamanlarda İlçe Müdürlüğümüze Eğirdir Gölü'nde yasal boyun altında sazanın avlandığına ve pazarlandığına dair ihbarlar gelmektedir. Eğirdir Gölü'nde 10 cm ve üzeri göz açıklığına sahip kullanılan uzatma ağlarına dahi, 40 cm altında sazan balığının takılması halinde balıkçılarımız tarafından suya iade edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde İlçe Müdürlüğümüzce yapılan su ürünleri denetiminde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na aykırı hareket etmekten idari para cezası uygulanacaktır" dedi.

(Emel Turan Kartal/İHA)