Son dakika haber... Eğirdir Gölü'nde balıkçı ağına yayın balığı takıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Eğirdir Gölü'nde balıkçı ağına yayın balığı takıldı
02.11.2020 18:28
Bir son dakika haberine göre Bugün Eğirdir Gölünde balık avına çıkan Muhammet Küçükköse, Rıza Kuyucu ve İbrahim Bakır, ağlarına takılan yayın balığını görünce şaşkına döndüler.
Bugün Eğirdir Gölünde balık avına çıkan Muhammet Küçükköse, Rıza Kuyucu ve İbrahim Bakır, ağlarına takılan yayın balığını görünce şaşkına döndüler. Eğirdir Gölü açıklarında 13 mm fanyalı balık ağına takılan 3,5 kg ağırlığındaki yayın balığının göle nasıl geldiği bilinmezken, avcılar yayın balığını fotoğraflayarak sosyal medyada da yayınladılar. - ISPARTA
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