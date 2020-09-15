Son dakika haber... Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla yaptığı mücadele kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı, 10 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada belirlenen şüpheli Z.K'nın aracı Elazığ- Tunceli arasında Pertek karayolunda durduruldu. Araçta yapılan arama da zulalanmış halde 50 karton halinde makarona sarılmış 10 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlemesine dair kanun kapsamında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ