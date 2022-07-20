Son dakika haberi | Yaylada rahatsızlanan kadının yardımına jandarma helikopteri yetişti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yaylada rahatsızlanan kadının yardımına jandarma helikopteri yetişti

20.07.2022 14:32

Son dakika haberlerine göre Elazığ'ın Palu ilçesinde yaylada kullandığı ilacın alerjik reaksiyon göstermesi sonucu rahatsızlanan yaşlı kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaylada kullandığı ilacın alerjik reaksiyon göstermesi sonucu rahatsızlanan yaşlı kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gemtepe köyü Rem Yaylası'nda küçükbaş hayvancılık yapan ailesiyle yaşayan Zülfiye Ersöz (61), rahatsızlığından dolayı tedavi amaçlı yanlış bir ilacı kullanınca vücudunda alerjik reaksiyon meydana geldi.

Vücudunda oluşan şişlikler nedeniyle acil müdahale gereken kadın, yayla yolunun ambulans için uygun olmamasından dolayı kara yolu ile hastaneye ulaştırılamayınca yakınları jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine hastaya yardım için seferber olan İl Jandarma Komutanlığına bağlı 7 personel ile 1 doktor ve 1 hemşire, helikopterle bölgeye sevk edildi.

Yaşlı kadın yaylada yapılan ilk müdahalenin ardından, helikopterle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yaylada rahatsızlanan kadının yardımına jandarma helikopteri yetişti - Son Dakika

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