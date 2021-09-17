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Son dakika haber: Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ilgili davada yargılama devam ediyorÇocukların öz babası ve babaannesi, sanıkların en ağız cezayı... - Son Dakika

Son dakika haber: Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ilgili davada yargılama devam ediyorÇocukların öz babası ve babaannesi, sanıkların en ağız cezayı...

17.09.2021 11:49

Gelen son dakika haberine göre - Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ilgili davada yargılama devam ediyor Çocukların öz babası ve babaannesi, sanıkların en ağız cezayı almasını istedi Antalya'nın Finike ilçesinde iki kardeşin, istismara uğradığı gerekçesiyle sanıklar anne ve üvey baba ve dayının...

- Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ilgili davada yargılama devam ediyor

Çocukların öz babası ve babaannesi, sanıkların en ağız cezayı almasını istedi

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde iki kardeşin, istismara uğradığı gerekçesiyle sanıklar anne ve üvey baba ve dayının yargılanmasına Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına geçen yılın haziran ayında başvuru yapan çocukların babaanneleri, Antalya'nın Finike ilçesindeki torunları İ.E.Gile G.E'nin(7)anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemene dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında yakalanıp, gözaltına alınan anne M. A. ile üvey baba R.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanıklar M. A. ve R. A., üçüncü duruşmada yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 6. duruşmaya tutuksuz sanıklar çocukların annesi M.A ve üvey baba R.A ve dayı S.C.G, salonda hazır bulunurken, taraf avukatları, farklı illerin barolarından gelen avukatlar ve dernek temsilcileri katıldı.

"Şikayetçiyim"

Tanı olarak dinlenen babaanne Günay S, sanıklar ve dayıdan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Ayrıca burada olmaya çocukların dedesi anneanne ve teyzelerinden de şikayetçiyim. Ayrıntılı şekilde yaşananları anlattım. Beyanlarımı tekrar ediyorum. Çocuklar bu mağduriyeti yaşamış. Torunlarım ağır travmadalar. Şuan itibariyle yaşlarının üstünde ağır ilaçlar kullanıyorlar.

"Çocuklarımı özledim, onlarda beni özledi"

Çocukların öz babası Gürhan G, " Çocuklarımı çok özlüyorum. Onlarda beni özlüyorlar. Şuan devlet korumasındalar, onlara iyi bakılıyor. Onların yeri benim yardımdır. Onların benim sevgime ihtiyaçları var. Çocuklarıma bunu yaşatanlar şuan serbest dolaşıyor. Çocuklarım 80 gündür benden ayrı. Bende onlardan mahrumum. Çocuklarıma bunu yaşatanların en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Duruşmaya katılan öz baba Gürhan G'nin avukatları ise, toplumun gözünün bu davada olduğunu işaret ederek, " Sanıkların tutuklanmasını istiyoruz. Sanıkların delilleri karartma, çocukları kaçırma şüpheleri vardır. Sanıkların tutuklanmalarını talep ediyoruz" dediler.

"Tutuklanma istediler"

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul, sosyal hizmetler uzmanının yazdığı son raporun dikkate alınmaması gerektiğini dile getirerek, " Raporda babaannenin hastalığından söz edilmektedir. Bu bilgi notuna dayanarak çocuklar babaanneden alınmıştır. Çocukların akıbetinden babaannenin bilgisi yoktur. Çocuklar kullandığı ağır ilaçlar nedeniyle tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınmalıdır. Sanıkların çelişkili ifadeleri vardır, suç vasfı gözetilerek sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıkların üst halden cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

Son dakika haber: Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ilgili davada yargılama devam ediyorÇocukların öz babası ve babaannesi, sanıkların en ağız cezayı...
Son dakika haber: Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ilgili davada yargılama devam ediyorÇocukların öz babası ve babaannesi, sanıkların en ağız cezayı...
Son dakika haber: Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ilgili davada yargılama devam ediyorÇocukların öz babası ve babaannesi, sanıkların en ağız cezayı...
Son dakika haber: Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ilgili davada yargılama devam ediyorÇocukların öz babası ve babaannesi, sanıkların en ağız cezayı...

Antalya, Mayıs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ilgili davada yargılama devam ediyorÇocukların öz babası ve babaannesi, sanıkların en ağız cezayı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ilgili davada yargılama devam ediyorÇocukların öz babası ve babaannesi, sanıkların en ağız cezayı... - Son Dakika
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