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Son dakika haber... Emniyet mensupları ve şehit aileleri "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Son dakika haber... Emniyet mensupları ve şehit aileleri "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

11.01.2022 12:37
Son dakika haber... Emniyet mensupları ve şehit aileleri "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa Emniyet Müdürlüğü personeli ile şehit aileleri "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü personeli ile şehit aileleri "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirilen özel etkinliğe, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve eşi Feriha Aslan da katıldı.

Şehit aileleri ve emniyet personeli, filmi izlerken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatıyor.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü, alışveriş, Bursa, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Emniyet mensupları ve şehit aileleri 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Emniyet mensupları ve şehit aileleri "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika
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