Son dakika haber... Emniyet mensupları ve şehit aileleri "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Bursa Emniyet Müdürlüğü personeli ile şehit aileleri "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirilen özel etkinliğe, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve eşi Feriha Aslan da katıldı.

Şehit aileleri ve emniyet personeli, filmi izlerken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatıyor.