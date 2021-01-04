Erciş'te laparoskopik ameliyatlar yapılmaya başlandı - Son Dakika

Erciş'te laparoskopik ameliyatlar yapılmaya başlandı

04.01.2021 10:11

Van'ın Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde alınan yeni cihazlar sayesinde laporoskopik (kapalı yöntem ile) ameliyatlar yapılmaya başlandı.

Van'ın Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde alınan yeni cihazlar sayesinde laporoskopik (kapalı yöntem ile) ameliyatlar yapılmaya başlandı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kemal Köksal, yaptığı açıklamada, hastaneye kazandırılan endoskopi ve laparoskopi cihazları sayesinde kapalı ameliyatları gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi.

Kadın hastalıklarıyla ilgili ameliyatlarda cihazlar sayesinde daha başarılı sonuçlar almaya başladıklarını belirten Köksal, "Önceden ameliyatlarımızı açık yapıyorduk. Aldığımız cihazımızla ilk ameliyatımızı gerçekleştirdik ve hastamızı taburcu ettik. Bundan sonra kapalı ameliyat olmak isteyen hastalarımız çevre illere gitmek zorunda kalmayacak." dedi.

Hasta yakını Emrah Akkuş ise cihazların alındığını duyduktan sonra annesinin hastanede ameliyat olduğunu söyleyerek, doktorlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Erciş'te laparoskopik ameliyatlar yapılmaya başlandı
Erciş'te laparoskopik ameliyatlar yapılmaya başlandı
Erciş'te laparoskopik ameliyatlar yapılmaya başlandı
Erciş'te laparoskopik ameliyatlar yapılmaya başlandı

Laparoskopi, Kadın, Şehit, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Erciş'te laparoskopik ameliyatlar yapılmaya başlandı - Son Dakika


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