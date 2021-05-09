Son dakika haber: Eren operasyonları başarıyla sürüyor - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi..

Twitter hesabından devam eden operasyonlarla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 'Teröristler için hiç bir yer güvenli değil!' mesajını paylaştı..

Eren Operasyonları kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde yürütülen operasyonlar da sürüyor..

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından da yeni bir görüntüler geldi..

Kahraman Mehmetçik'in tespit edilen bir mağarayı kontrollü şekilde incelediği görüldü.

-İHA-