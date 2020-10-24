Son dakika haber! Erzurum'da kentsel dönüşümle yapılan konutlar hak sahiplerine verildi - Son Dakika

Erzurum'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan 96 konut ile 7 dükkan törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Yakutiye ilçesi Rabi Ana Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konut ve dükkanlar hak sahiplerine teslim edilirken 2. etabında yıkım ve temel atma töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın da gösteri düzenlediği programda hak sahiplerine anahtarları protokol üyelerince teslim edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Törene, Sekmen'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.