Son dakika haber! Esed rejiminin Halep kırsalındaki saldırısında bir kadın ve bir çocuk öldü - Son Dakika

Son dakika haber! Esed rejiminin Halep kırsalındaki saldırısında bir kadın ve bir çocuk öldü

08.05.2021 21:19
Son dakika haber! Esed rejiminin Halep kırsalındaki saldırısında bir kadın ve bir çocuk öldü, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Eterip ilçesindeki yerleşimlere saldırısında bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Eterip ilçesindeki yerleşimlere saldırısında bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçleri, Eterip beldesinden yerleşimlere karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıda biri kadın, biri çocuk olmak üzere 2 sivil yaşamını yitirdi. Yaralanan 6 sivil çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Esed rejim güçleri, gün içinde de Lazkiye ilinin kuzeyindeki Tiffehiye ve Kibeyne tepelerine, İdlib'in güneyindeki Bara, Fattira, Deyir sunbul, Hallube, Halep'in batısındaki Keferamme ve köylerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Esed rejiminin Halep kırsalındaki saldırısında bir kadın ve bir çocuk öldü - Son Dakika


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