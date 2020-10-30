Eski Adalet Bakanı Sungurlu: Mesut Bey'den gerekli şekilde istifade edemedik - Son Dakika

ANAVATAN Partisi'nin kurucularından eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, "Mesut Bey'den gerekli şekilde istifade edemedik. Erken yaşta politika dışında kaldı" dedi.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi, Anavatan Partisi'nin kurucularından eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'yu üzüntüye boğdu. Mesut Yılmaz'a en yakın isimlerden olan Oltan Sungurlu, DHA'ya yaptığı açıklamada uzun yıllar beraber çalıştıklarını söyledi. Partinin kuruluşundan itibaren hiç ayrılmadıklarını anlatan Sungurlu, "Milletvekili olarak, bakan olarak, sonra başbakan-bakan olarak birlikte mesai yaptık. Muhalefet döneminde o genel başkan ben de grup başkanvekili olarak çalıştık. Mesut Bey çok zeki bir adam, çok iyi eğitim görmüş, kendisini de devlet adamı olarak hazırlamış. İleride bu görevleri yapmak için hazırlamış. Sessiz sakindi, kendisini çok belli eden biri değildi. Az konuşurdu. Uzun yıllar başbakanlık yaptı, dolayısıyla devlet tecrübesi olan biri. Mesut Bey'den gerekli şekilde istifade edemedik. Erken yaşta politika dışında kaldı. ANAP devre dışı kalınca o da politika dışında kaldı. Aşağı yukarı 1983'ten 2002'ye kadar politikada kaldı" dedi.

'ÇOK İYİ GÖRÜŞTÜK'Mesut Yılmaz'la başta anlaşamadıklarını, bazı konularda ters düştüklerini; ama hiç ayrılmadıklarını söyleyen Sungurlu, "Mesut Bey'le ilk Gümüşhane 'de tanıştık. Ben partinin Gümüşhane kurucusuydum, o da genel başkandı; orada tanıştık ilk defa çok da anlaşamadık o gün. Gelince benim hakkında şikayette bulunmuş. Ben hiç anlamadım tabii memnun olmadığını. Ama sonra çok iyi anlaştık, çok iyi görüştük. Politika hayatı; zaman zaman anlaşamadık, zaman zaman iyi anlaştık; ama ANAP'ın kurulduğu günden beri birlikte çalıştık. O ne zaman görev aldıysa ben de görev aldım. Ailesine, Berna Hanım'a bütün ANAP camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mesut Yılmaz ile birlikteliklerinin bir anlamda devam ettiğine belirten Sungurlu, "Mesut Bey; 20 Mayıs Anavatan Vakfı kurucusu. Ben de o vakfın şimdi başkanıyım. Mesut Bey'i vakfın genel başkanı olarak kabul ettik. Hastalığı süresince münasebetimiz devam etti" ifadelerini kullandı.