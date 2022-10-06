Son dakika haber | Etiyopya'nın kuzeyinde yenidoğan ölümleri 4 kat arttı - Son Dakika
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Son dakika haber | Etiyopya'nın kuzeyinde yenidoğan ölümleri 4 kat arttı

06.10.2022 12:42
Son dakika haber | Etiyopya'nın kuzeyinde yenidoğan ölümleri 4 kat arttı

Son dakika haberler: Etiyopya'da isyancı hareket nedeniyle abluka altında tutulan Tigray eyaletinde bebek ölümlerinin savaş öncesine göre 4 kat arttığı bildirildi.

Etiyopya'da isyancı hareket nedeniyle abluka altında tutulan Tigray eyaletinde bebek ölümlerinin savaş öncesine göre 4 kat arttığı bildirildi.

Associated Press'in haberine göre, kuzeydeki Tigray bölgesinde Birleşmiş Milletlerin desteğiyle yerel sağlık makamlarınca yapılan araştırmada, savaşın bebekler ve gebeler üzerindeki yıkıcı etkisi gösterildi.

Rapora göre, hayata geldikten sonraki ilk 28 gün içinde ölümler, binde 36'ya ulaşarak savaş öncesine göre 4 kat artış gösterdi. Ölümlerin yarısından fazlası tıbbi müdahale yapılamadığı için evde gerçekleşti.

Öte yandan, 5 yaş altındaki ölümler binde 59'a çıkarken, bunların çoğunun da aşıyla önlenebilen ishalli hastalık, zatürre ve boğmaca kaynaklı olduğu görüldü.

Savaş öncesinde annelerin doğum sırasında ölüm oranı 100 binde 186 iken bu rakam da 100 binde 846'ya çıktı.

189 bin hane üzerinde mayıs ve haziranda yapılan araştırma sonrası hazırlanan raporda, sağlık tesislerde yeterli ilaç ve ekipmanın olmadığı, yakıt kıtlığı nedeniyle sağlık tesislerine gitmekte zorluk çekenlerin buraya ulaşsa bile yeterli tıbbi desteği alamadığı ifade edildi.

Yaklaşık 2 yıldır süren savaştan ötürü binlerce kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bölgeyi yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Etiyopya hükümetinin Afrika Birliğinin çağrısıyla bu hafta barış müzakerelerine başlaması planlanıyor.

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Kaynak: AA

Associated Press, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Etiyopya'nın kuzeyinde yenidoğan ölümleri 4 kat arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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