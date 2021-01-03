Evinin altında çıkan yangını gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika

Evinin altında çıkan yangını gözyaşları içinde anlattı

Sokağa çıkma kısıtlamasında mahalleliyi dışarıya döken yangın

Dumanları görünce yemeği bırakıp kendini dışarı atan apartman sakini Ercan D.:

"Yemek yemeye hazırlanıyorduk, can havliyle kendimizi dışarı attık"

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında 2 katlı evin ardiye kısmında çıkan yangın paniğe yol açtı. Apartmanda oturan genç yemek için hazırlık yaptığını ve dumanları görerek can havli ile kendini dışarıya attığını söylerken, diğer bir apartman sakini ise yaşadığı olayı gözü yaşlı bir şekilde anlattı.

Yangın, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1359 numaralı sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda oturan vatandaşlardan biri ardiye kısmında çöpleri yaktı. Ardiyede bulunan eşyalara sıçrayan alevler kısa sürede büyüdü. Dumanları görerek kendilerini evlerinden son anda dışarıya atan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde çıkan ve paniğe neden olan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Apartman sakinlerinin boşalttığı binanın ardiye kısmında çıkan ve itfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrasında içeride bulunan eşyaların tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangın ile ilgili inceleme başlatırken, apartmanda oturan bir vatandaş yaşadığı olayın şoku ile o anları gözyaşları içerisinde anlattı.

Can havliyle kendimizi dışarı attık

Yemek yemeye hazırladığı esnada çıkan dumanları görerek can havliyle kendisini dışarıya attığını aktaran apartman sakinlerinden Ercan D., "Komşumuz aşağıda ateş yaktı galiba, yanan ateş kömürleri tutuşturdu ve sonrasında dumanlar yükselmeye başladı. Yemek yemeye hazırlanıyorduk, can havliyle kendimizi dışarı attık. Herkes sağlıklı yaralanan yok" dedi.

Bağırma seslerini duyunca dışarıya çıktım

Yaşadığı olayın şoku ile birlikte gözyaşlarını tutamayan apartman sakinlerinden Hanım B. ise, "Benim haberim yok, evde çöp topluyordum. Bağırma sesleri duyunca çıktım dışarıya. Ben konuyu bilmiyorum ne oldu anlamadım" diye konuştu.