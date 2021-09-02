Ferhan Şensoy'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı.
Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Şensoy'un cenazesini Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal teslim aldı. Tabutu cenaze aracına konulan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! FERHAN ŞENSOY'UN CENAZESİ HASTANE MORGUNDAN ALINDI - Son Dakika