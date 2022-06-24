Son dakika haber! Fildişi Sahili terörle mücadele İngiltere ile iş birliği yapacak - Son Dakika
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Son dakika haber! Fildişi Sahili terörle mücadele İngiltere ile iş birliği yapacak

24.06.2022 01:18
Son dakika haber! Fildişi Sahili terörle mücadele İngiltere ile iş birliği yapacak

Son dakika haberleri: Fildişi Sahili, terör ve deniz korsanlığıyla mücadelede İngiltere ile iş birliği yapacak.

Fildişi Sahili, terör ve deniz korsanlığıyla mücadelede İngiltere ile iş birliği yapacak.

Fildişi Sahili Ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kurmay Başkanı Lassina Doumbia, İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey ile görüştü.

Doumbia, terör ve deniz korsanlığıyla bağlantılı güvenlik sorunlarıyla mücadelede ordunun karşılaştığı zorluklardan bahsetti ve bu alanda İngiltere ile iş birliği yapmak istediklerini söyledi.

Heappey de 2 ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getirerek, İngiltere tarafının da iş Doumbia'nın belirttiği alanlardaki iş birliğini arzuladığını kaydetti.

İngiltere, Fildişi Sahili Ordusuna, deniz korsanlığı ve terörle mücadelede bazı becerilerin kazanılması için eğitim ve istihbarat desteği verecek.

Batı Afrika'da "3 ülke sınırı" olarak bilinen Mali, Nijer ve Mali'nin ortak sınır hattının bulunduğu bölgede yuvalanan terörist grupların yeni güzergahının Gine Körfezi olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Gine Körfezi'nde yer alan Fildişi Sahili, Benin ve Togo'ya ilerleyerek deniz erişimine sahip olmak istiyor.

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Kaynak: AA

Fildişi Sahili, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Fildişi Sahili terörle mücadele İngiltere ile iş birliği yapacak - Son Dakika

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