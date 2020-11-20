Son dakika! Bakan Elvan: "Fiyat istikrarı politikalarını belirleme görevi TCMB'de" - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, fiyat istikrarını sagˆlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ait olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artıs¸ı için fiyat istikrarını da içeren makroekonomik istikrarın sagˆlanması önemli bir ön kos¸uldur. Bu kapsamda, atılmakta olan para politikası adımlarını tamamlayıcı s¸ekilde maliye politikaları, finansal sektör politikaları ve kamu finansmanına yönelik politikalarımızı makroekonomik istikrarı sürekli destekleyecek ve fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sagˆlayacak s¸ekilde olus¸turacagˆız." ifadelerini kullandı.

Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomi politikalarının temel amacının toplumsal refahın artırılması olduğunu, toplumsal refah artıs¸ının, istihdam artıs¸ı, adil gelir dagˆılımı ve sürdürülebilir büyümeyi içerdiğini bildirdi.

Bunların ön kos¸ulunun da makroekonomik istikrar olduğunu ifade eden Elvan, TCMB'nin temel amacının "fiyat istikrarını sagˆlamak ve sürdürmek" olduğuna dikkati çekti. Elvan, bu amaç dogˆrultusunda, fiyat istikrarını sagˆlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevinin TCMB'ye ait olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hiç s¸üphesiz, fiyat istikrarı, ekonomide öngörülebilirligˆi artırarak sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artıs¸ına katkıda bulunmaktadır. Bu, hem ülkemizdeki hem de uluslararası deneyimlerin gösterdigˆi, genel kabul gören bir durumdur. TCMB, 19 Kasım'da net ve güçlü bir parasal sıkılas¸tırma yaparken s¸effaflıgˆı ve öngörülebilirligˆi artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyecegˆini ilan etti."

Elvan, TCMB'nin parasal aktarım mekanizmasının sagˆlıklı çalıs¸masının, digˆer bir ifadeyle para politikası durus¸unun finansal piyasalara ne ölçüde yansıdıgˆının, TCMB'nin fiyat istikrarı amacına ulas¸abilmesi açısından kritik önem arz ettiğini vurguladı. Bu nedenle, kredi ve mevduat piyasalarının rekabetçi bir yapıda is¸lemesi ve aracılık maliyetlerinin gözetilmesinin önemli bir husus olduğunu belirten Elvan, şunları ifade etti:

"Bu çerçevede, aracılık maliyetlerinin düs¸ürülmesini ve kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa mekanizması içinde olus¸masını önemli bir husus olarak görüyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artıs¸ı için fiyat istikrarını da içeren makroekonomik istikrarın sagˆlanması önemli bir ön kos¸uldur. Bu kapsamda, atılmakta olan para politikası adımlarını tamamlayıcı s¸ekilde maliye politikaları, finansal sektör politikaları ve kamu finansmanına yönelik politikalarımızı makroekonomik istikrarı sürekli destekleyecek ve fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sagˆlayacak s¸ekilde olus¸turacagˆız. Bas¸ta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracagˆız."

Elvan, fiyat istikrarına odaklı para politikasının, kamu mali disiplini ile desteklenmesi ve kamu ücret ve fiyatlamalarının enflasyon hedefleriyle uyumlu olarak belirlenmesinin, enflasyon beklentilerinin hedeflere hızla yakınsamasında kritik rol oynayacağını, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kurulus¸larıyla yakın is¸ birligˆi içinde olacaklarını bildirdi.