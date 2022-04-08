Son dakika haber... Foseptik çukuruna düşen büyükbaş hayvanı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde besihanedeki 2 metrelik foseptik çukuruna düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesinde meydana gelen olayda, 2 metrelik foseptik çukuruna düşen büyükbaş hayvanının sesini duyan çoban, kendi imkanlarıyla hayvanı çıkaramayınca ihbarda bulundu. İhbar üzerine besihaneye gelen itfaiye ekipleri, ipi hayvanın boyun ve boynuz kısmına dolayarak uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Halsiz ve bitkin durumda olan büyükbaş hayvan, temizlendikten sonra sahibine teslim edildi. - DENİZLİ