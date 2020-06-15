Son dakika haber... Futbol: Süper Lig

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık

Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin

Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum