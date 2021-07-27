Son dakika haber... Gaziantep'te devrilen otomobildeki 6 çocuk yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 çocuk yaralandı.
Huzurlu Yaylası'na giden Ökkeş Ç. (39) yönetimindeki 79 AJ 374 plakalı otomobil Tandır Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada araçta bulunan Recep Ç. (4), İdal G. (12), Betül G. (12), Büşra G. (17), Umut D. (12) ve Medine D. (12) yaralandı. ???????
Yaralılar 112 Acil Sevis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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