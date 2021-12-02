Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki hızlı yükseliş endişe yaratıyor.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü verilerine göre, son 24 saatte 11 bin 535 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Bu vakaların yüzde 70'inden fazlası, ülkenin en büyük kenti Johannesburg'un da içinde bulunduğu Gauteng eyaletinde görüldü.

Ülkede Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği 25 Kasım tarihinde bu sayı 2 bin 465 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen hafta başında ise günlük vaka sayısı 312 olarak bildirilmişti.

Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayılarında yaşanan artış dikkati çekti.

Öte yandan, Güney Afrikalı bilim insanları ülkenin salgının 4'üncü dalgasına girdiği konusunda uyarıda bulundu.

Bugün kaydedilen vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 2 milyon 988 bin 132'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artışla 89 bin 843 oldu.