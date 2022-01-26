Son dakika haber! Haklarında yakalama kararı bulunan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ve Kula ilçelerinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırkağaç ilçesi Bostancı Mahallesi D-565 karayolu üzerinde jandarma tarafından bugün yapılan rutin kimlik kontrolü sırasında hakkında yakalama emri ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan yakalama kararı bulunduğu tespit edilen H.A. (42) isimli şahıs yakalandı. Şahıs bugün Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Kırkağaç K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Kula ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi'nde bugün saat 13.20 sıralarında A.K.'nin (32) yapılan kimlik kontrolünde 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinde yoksun kılma' suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahsın Kula Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan işlemlerin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edileceği açıklandı. - MANİSA