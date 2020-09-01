Son dakika haber... HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
Son dakika habere göre HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Oğlu Muhammed Canbey'in 2015 yılında dağa kaçırıldığını belirterek oturma eylemlerini sürdürüyor. Anne Hatice Ay, oğlunun 5 yıldır götürüldüğünü, hiçbir haber alamadığını söyledi. Oğlunun hasta olduğunu ve yüzde 70 engelli raporu olduğunu kaydederek, "Ben hiçbir yeri bırakmadım. En son buraya başvurdum. 15 ailenin çocuğu geldi. Bende bekleyeceğim inşallah benimki de gelir. Ben buraya gelip oğlumu HDP'den istiyorum. HDP oğlumu götürmüş. Sağ olana kadar da buradan kalkmayacağım, eyleme devam ediyorum. Herkes gelsin, bizim millet korkuyor gelmiyor. Bende korkuyordum, gelmiyordum. Sonra bende geldim. Herkes gelsin çocuklarını HDP'den istesin. Diyarbakır'ın yarısının çocukları gitmiş" dedi.
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