Son dakika haber | Hem eğleniyor, hem uyarıyor...Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu - Son Dakika

Son dakika haber | Hem eğleniyor, hem uyarıyor...Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu

06.05.2021 20:38

Son dakika haberi: Hem eğleniyor, hem uyarıyor.

Hem eğleniyor, hem uyarıyor...Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu

Yaptığı anonsla sokakta gezen vatandaşların evde kalması için mikrofondan seslenerek ikaz ediyor.

67 yaşındaki emekli adam: " Ben motoruma bile binemiyorum, millet geziyor böyle olmaz uyarmak lazım"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ergün Alpman kısıtlamada sokakta gezen vatandaşları görünce uyarmak için ilginç bir yol seçti. Kendi evinin balkonunda kurduğu ses sistemi sayesinde, internettin indirdiği polis sireni eşliğinde yaptığı anons ile vatandaşları gereksiz yere dışarı çıkmaması ve evde kalması konusunda seslenerek uyarılarda bulunuyor.

Serik ilçesine bağlı Kadriye mahallesinde siteler bölgesinde ikamet eden Ergun Alpman, kendisinin kurallara uyduğunu çok sevdiği motoruna bile binemediğini ama sokakta gereksiz yere gezenleri görünce dayanamadığını söyledi. Evde otururken aklına insanları uyarmak fikri geldiğini ve hemen uygulamaya koyduğunu söyleyen Alpman "Böyle oyun yaptık. Telefondan siren sesi verdik, ben anons yaptım" dedi. Korona virüs tedbirleri kapsamında herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten 67 yaşındaki Alpman, " 2 senedir hastalıktan böyle evde kalıyoruz. Motorum yatıyor binemiyorum ama millet geziyor. Biz de eşimle burada otururken, dedik ki bunlar niye geziyor, ondan sonra böyle oyun yaptık. İternetten siren sesi indirip hoparlöre bağladık ben de anons yaptım. İlk zamanlar inanlar sesin nerden geldiğini anlamayıp sağa sola kaçıştılar ama sonradan durumu anlayınca artık uyarılarımıza kulak asmaz oldular. Herkesin evde kalmasını istiyorum, bu hastalık bitene kadar evinde oturmalı kurallar, hükümetimiz ne derse onu yapmalı. Başka türlü bu hastalık bitmez" dedi.

Yaptığı anonsun vatandaşlar tarafından iyi karşılandığını belirten Alpman, " Çoğu gülüyor, çoğu da iyi yapmışsın diyorlar, ikaz oluyor bir yerde mizah gibi oldu ama inşallah atlatacağız bu hastalığı" diye konuştu.

Komşusu Semiha Özkasap ise bu ilginç uyarı sisteminden rahatsız olmadıklarını ve hoş karşıladıklarını belirterek, " Komşumuz Ergün bey çok duyarlı bir vatandaş. Korona ile ilgili kısıtlamada sokaktan geçen vatandaşları uyarıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine, bu durumu hoş karşılaşıyoruz tabi ki. Çok hoşumuza gitti biz de çok eğlendik. Sokağa çıkma yasağı varsa herkes uymalı, bu süreçte herkes evde kalmalı" dedi.

Son dakika haber | Hem eğleniyor, hem uyarıyor...Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu
Son dakika haber | Hem eğleniyor, hem uyarıyor...Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu
Son dakika haber | Hem eğleniyor, hem uyarıyor...Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu
Son dakika haber | Hem eğleniyor, hem uyarıyor...Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber | Hem eğleniyor, hem uyarıyor...Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu - Son Dakika


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