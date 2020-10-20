Son dakika haber! Hizan'da kaymakamlık binasına öğrenciler için dilek kutusu yerleştirildi - Son Dakika

Hizan Kaymakamlığı tarafından Hükümet Konağı binasına öğrenciler için dilek kutusu yerleştirildi.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek tarafından hayata geçirilen "Bir Dileğim Var" adlı dilek kutusu kaymakamlık binasına konuldu.

Öğrenciler tarafından dilek kutusuna atılan talepler, Kaymakam Yelek tarafından belli aralıklarla okunarak değerlendirildikten sonra hayata geçirilecek.