Son dakika haber... Hüyük Jandarma Karakolu yeniden hizmete açıldı - Son Dakika

Niğde'nin Konaklı beldesinde Hüyük Jandarma Karakolu yeniden hizmete açıldı.

Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sorumluluk sahası içerisinde, gerek caydırıcılık ve önleyicilik görevleri, gerekse olayların vukuundan sonra icra ettiği adli görevlerle jandarmanın her zaman vatandaşların huzur kaynağı olduğunu söyledi.

Şimşek, "Güvenlik hizmeti ve huzurun sağlanması, insanoğlunun ve toplumların en önemli ihtiyaçlarından biridir. Ümit ediyorum ki, bugün hizmete açtığımız karakol, vatandaşlarımızla bizler arasında bir köprü olacak, bölgenin güvenliğinin sağlanması anlamında önemli hizmetler yerine getirecektir." dedi.

Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ise Hüyük ve civar köylerde meydana gelen olaylara zamanında müdahale etmek, vatandaşlara daha iyi bir hizmet vermek amacıyla Hüyük Jandarma Karakolunun yeniden açılmasına ihtiyaç doğduğunu belirtti.

Albay Özkök, Hüyük Jandarma Karakol Komutanlığının Edikli, Konaklı, Karaatlı ve Dündarlı beldeleriyle Aşlama, Çarıklı, Dikilitaş, Hacıbeyli ve İçmeli köyleri sorumluluk alanlarında görevlendirildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından karakolun açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin de katıldı.