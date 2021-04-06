Son dakika haber! IKBY, Kovid-19 önlemleri kapsamında Irak'ın diğer bölgeleriyle ulaşımı askıya aldı - Son Dakika

Son dakika haber! IKBY, Kovid-19 önlemleri kapsamında Irak'ın diğer bölgeleriyle ulaşımı askıya aldı
06.04.2021 00:35
Gelen son dakika haberine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Irak'ın geri kalan bölgeleri ile arasındaki ulaşımı askıya aldığını duyurdu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Irak'ın geri kalan bölgeleri ile arasındaki ulaşımı askıya aldığını duyurdu.
IKBY Kovid-19 ile Mücadele Komisyonu'nun aldığı karara göre, IKBY ile Irak'ın geri kalan bölgeleri arasındaki ulaşım durduruldu.
Birleşmiş Milletler (BM) görevlileri, diplomatlar, IKBY'de ikamet eden ve tedavi görenlerin yanı sıra ticaret yapanların, Kovid-19 testi yaptırmaları kaydıyla bu karardan muaf tutulacağı belirtildi.
Son Dakika Deniz Çoban, İrfan Can'ın golü için verilen iptal kararını yorumladı Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı NASA ilan etti: Dev asteroit Dünya'ya hızla yaklaşıyor Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı Manisa'da 4 gencin 'fakir kokaini' kullanarak intihar ettiği iddialarına aileden tepki: Haberler asılsız İntihar için köprüye giden arkadaşlardan biri atladı diğeri vazgeçti! Atlamayan tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı